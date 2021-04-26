В Лос-Анджелесе определили победителей «Оскара»

Источник материала: АФН

Жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 93-й церемонии награждения одной из самых престижных кинопремий мира "Оскар".

Победителем в самой престижной категории "Лучший фильм" стала лента "Земля кочевников". Творческий коллектив фильма забрал сразу три "Оскара": в дополнение к лучшему фильму, еще и за "Лучшую режиссерскую работу" и "Лучшую женскую роль".

Звание лучшего актера заслуженно получил Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме "Отец".

В то же время "Оскары" за роли второго плана получили Дэниел Калуя за "Иуда и Черный Мессия" и Юн Ю Чжун за "Минари".

Лучшим анимационным полнометражным фильмом была признана "Душа", а лучшей короткометражной анимацией - "Если что-то случится, я тебя люблю".

Технические награды - "Лучший звук" и "Лучший монтаж" - ожидаемо достались "Звуку металла". В то же время лучшая музыка, по мнению жюри, была у анимационной "Души", а лучшая песня - Fight for You Дернста Эмиля II, H.E.R и Тиары Томас - у "Черного Мессии".

Показательно, что нынешний рекордсмен по количеству номинаций "Манк", который выдвигался на соискание премии в 10 категориях, получил всего две статуэтки ("Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая операторская работа").

Общий список номинаций и победителей:

Лучший фильм: "Земля кочевников" (Фрэнсис Мак-Дорманд, Питер Спирс, Дэн Джанви, Хлои Чжао)

Лучшая режиссерская работа: Хлои Чжао ("Земля кочевников")

Лучшая мужская роль Энтони Хопкинс ("Отец")

Лучшая женская роль: Фрэнсис Мак-Дорманд ("Земля кочевников")

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")

Лучшая женская роль второго плана: Юн Ю Чжун ("Минари")

Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл ("Перспективная девушка")

Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер по одноименной пьесе Зеллера ("Отец")

Лучший анимационный полнометражный фильм: "Душа"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Если что-то случится, я тебя люблю"

Лучший международный художественный фильм: "Еще по одной"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Мой учитель - осьминог"

Лучший документальный короткометражный фильм: "Колетт"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Два отдаленных незнакомца"

Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, Жон Батист ("Душа")

Лучшая песня к фильму: H.E.R, Дернст Эмиль II, Тиара Томас - Fight for You

Лучший звук: Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес, Филипп Блед ("Звук металла")

Лучшая работа художника-постановщика: Дональд Грэм Брет, Жан Паскаль ("Манк")

Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт ("Манк")

Лучший грим и прически: Матики Энофф, Миа Нил, Ларри М.Черри ("Ма Рейни: Мать блюза")

Дизайн костюмов: Энн Рот ("Ма Рейни: Мать блюза")

Лучший монтаж: Миккель Е.Г. Нильсен ("Звук металла")

Лучшие визуальные эффекты: Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли, Скотт Фишер ("Тенет")

Нынешняя церемония "Оскара" была отложена на два месяца из-за пандемии COVID-19 и проходила одновременно в двух локациях: на центральном железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса и в знаменитом театре "Долби".