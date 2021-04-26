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Министр спорта Ковальчук о белфутболе: «Если вы тут создавали годами и готовили футболистов, почему их нет в мире? Где они играют, в каких клубах?»

26.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о проблемах в белорусском футболе.


– Что сейчас с белорусским футболом?

– Мы еще ни одного движения в выбранной концепции не сделали. Она есть, достаточно большая. Вторая лига у нас в этом году в новом формате будет существовать. Требования по ограничению заработных плат в футбольных клубах. Результаты сборной, результаты клубов на европейской арене за последнее десятилетие показывают, что нет результата. А средства вкладываются очень большие в развитие футбола.

Не надо говорить о том, что сегодня что-то плохо. Мы еще не поработали в этой системе. Пройдет четыре-пять лет, можно делать какие-то первые выводы. А сейчас о том, что мы «сломали то, что тут работало» – если оно тут так работало, почему нет результатов? Если вы тут создавали годами, десятилетиями, двадцатилетиями, готовили футболистов, почему их нет в мире? Где они играют, в каких клубах? Назовите клубы, в которых сегодня выступают – европейские, мирового уровня клубы – где выступают наши футболисты, кто их подготовил и какие результаты. Не я этим занимался, я работаю буквально три года, но вы же тут так рьяно кинулись и начинаете критиковать, говорить. Давайте разберемся, почему их нет, – сказал Ковальчук в эфире СТВ.
 
 
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