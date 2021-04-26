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Мать адвоката Бабарико будет судиться с БГУ за свое увольнение

26.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уволенная из БГУ доцент юридического факультета Елена Лаевская будет судиться за свое увольнение, которое считает незаконным. Об этом в Фейсбуке написал ее сын Дмитрий Лаевский — адвокат Виктора Бабарико.



Елена Лаевская / law.bsu.by

"Несмотря на исключительные профессиональные качества, множество достижений, включая 4 защищенные под ее руководством кандидатские диссертации, многолетнюю (с 1999 года) добросовестную работу в БГУ, 17 апреля 2021 года она была уволена "в связи с истечением срока действия контракта", что прямо противоречит установленной в Трудовом кодексе обязанности нанимателя продлить трудовые отношения (заключить новый контракт) с работником предпенсионного возраста. Это предусмотрено пунктом 3 части 3 статьи 261-5 Трудового кодекса и коллективным договором БГУ. Исключений из этого правила нет", — пишет Лаевский.

Он отмечает, передает Еврорадио, что об этом в течение месяца письменно сообщалось и ректорату, и профкому БГУ. Но нормы, установленные законом, юристы и чиновники БГУ решили проигнорировать.

Лаевский особо отмечает в своем посте первого проректора БГУ Дмитрия Медведева и начальника управления правовой работы Елену Швакову, допустивших нарушение закона.

"Возможно, их воодушевляет чувствовать себя вершителями судеб. Но в этот раз все будет сопряжено с неудобствами для них. В этот раз БГУ придется продемонстрировать свою позицию в публичном процессе", — заявляет он.

Лаевский пишет, что будет добиваться, чтобы увольнение признали незаконным и восстановили его мать на работе.

Как рассказывало Еврорадио, с кафедры, где работала Елена Лаевская, уволили еще одну преподавательницу — Елену Басалай. Перед этим с истфака БГУ уволили ее мужа Степана Захаркевича, который в феврале получил 15 суток за то, что был задержан на концерте "РСП" под Смолевичами.
 
 
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Уволенная из БГУ доцент юридического факультета Елена Лаевская будет судиться за свое увольнение, которое считает незаконным. Об этом в Фейсбуке написал ее сын...
 
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