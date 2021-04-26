Белорусские борцы выиграли 7 медалей на чемпионате Европы





© AP / Czarek Sokolowski





сообщает Sputnik со ссылкой на Федерацию борьбы (БФБ). Белорусские борцы возвращаются из Варшавы, где накануне закончился чемпионат Европы, с семью медалями,Sputnik со ссылкой на Федерацию борьбы (БФБ).





Последними на турнире выступили представители греко-римской борьбы. Здесь серебро завоевал Радик Кулиев, выступающий в весовой категории 82 кг. В финале гродненский борец встречался с Адланом Акиевым из России и почти "всухую" проиграл ему (1:11). Также серебро у Кирилла Маскевича (87 кг). Бронза досталась Николаю Стадубу (97 кг) - в полуфинале он уступил венгру Балашу Кишу.





У белорусских вольников две бронзовые медали выиграли Али Шабанов (86 кг) и Хаджи Раджабов (92 кг).





В женской борьбе чемпионкой стала Ирина Курочкина (57 кг), эффектно уложившая польку Ангелину Лысак. В коллекции Курочкиной уже два золота Европы. Еще одна белоруска, Вероника Иванова (62 кг) завоевала бронзу.





Чемпионат Европы - один из этапов отбора белорусских борцов на Олимпийские игры в Токио-2020.















