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Белорусские борцы выиграли 7 медалей на чемпионате Европы
Источник материала: Партизан
Один лишь представитель нашей страны стал чемпионом континента, остальные довольствовались серебряными и бронзовыми наградами.
© AP / Czarek Sokolowski
Белорусские борцы возвращаются из Варшавы, где накануне закончился чемпионат Европы, с семью медалями,
Последними на турнире выступили представители греко-римской борьбы. Здесь серебро завоевал Радик Кулиев, выступающий в весовой категории 82 кг. В финале гродненский борец встречался с Адланом Акиевым из России и почти "всухую" проиграл ему (1:11). Также серебро у Кирилла Маскевича (87 кг). Бронза досталась Николаю Стадубу (97 кг) - в полуфинале он уступил венгру Балашу Кишу.
У белорусских вольников две бронзовые медали выиграли Али Шабанов (86 кг) и Хаджи Раджабов (92 кг).
В женской борьбе чемпионкой стала Ирина Курочкина (57 кг), эффектно уложившая польку Ангелину Лысак. В коллекции Курочкиной уже два золота Европы. Еще одна белоруска, Вероника Иванова (62 кг) завоевала бронзу.
Чемпионат Европы - один из этапов отбора белорусских борцов на Олимпийские игры в Токио-2020.
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Один лишь представитель нашей страны стал чемпионом континента, остальные довольствовались серебряными и бронзовыми наградами.
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