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«Замерзнут» цены и… торговля
Источник материала: Партизан
Цены растут, а розничный товарооборот падает. Правительство вводит запрет на рост цен, ограничивая доступ к импорту, в том числе требуя продавать белорусские товары. Как чувствует себя торговля и что ее представители думают по поводу нововведений,
В феврале коллегия Министерства антимонопольного регулирования и торговли одобрила «рекомендации по обеспечению соблюдения положений «Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь на 2021 год». Переводя с чиновояза на русский: предприятиям торговли предписали довести долю белорусских продовольственных товаров до 80—85 %.
Продвижение своего не изобретение белорусских властей, подобные практики всегда реинкарнируются во время кризисов в разных странах. Но административными решениями нельзя заставить покупателя сделать выбор в пользу белорусского товара.
Официальная реакция
Как и не остановить рост цен, которые хоть и выросли (согласно Белстату) на весьма скромную величину, не более 2—3 %, но в реальности подскочили с начала года в разы. Собственно, это и подтвердила реакция властей, озаботившихся скачком инфляции. Вылилась эта озабоченность в действия из советского анекдота: «Цены, стоп!» — сказали власти, выпустив 23 февраля постановление Совмина № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».
Согласно документу до конца февраля цены запретили поднимать вовсе, а с 1 марта на 62 товара и ряд лекарств — только на 0,2 % в месяц. И это при том, что ранее в правительстве уверяли в намерении жестко контролировать цены и импорт, но «экономическими методами, не запретительными». Повышать цены выше 0,2 % в месяц можно только «по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине».
На фоне роста цен весьма необычным выглядел итог первых месяцев в розничной торговле. По данным Белстата, ее оборот упал на 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что сильнее ударило по торговле: «доктрина» с «рекомендациями» или постановление? Этот вопрос мы задали исполнительному директору некоммерческого объединения «Ассоциация розничных сетей» (АРС) Наталии ШАБЛИНСКОЙ и сопредседателю Республиканской конфедерации предпринимательства Виктору МАРГЕЛОВУ.
«Купляць беларускае» — это нормально
«Может, и несовременно скажу, но ничего плохого в призыве покупать белорусское не вижу, — сказала Наталия Шаблинская.
Товар нашего производителя в большинстве своем качественный, и покупатели привыкли к его вкусу. К тому же многие производители за последние годы сделали уверенный шаг вперед в плане качества. А вот все остальное, что за этим стоит, — другая история. Достижение 85 % весьма проблематично. Несколько лет назад мы набрали 83 % — в среднем, но были и объекты, где доля белорусских продуктов составляла лишь 76 %. Хотя есть группы товаров, та же мясная гастрономия, по которым доходит до 100 %. Но есть и такие, по которым сегодня возникли сложности: не всегда поставщики могут предложить нужный товар в достаточном объеме или подходящий по цене. Но плохо то, что навязывают. Никто же не против продавать свое, мы готовы и 100 % белорусского продавать, только дайте нам то, что хотят наши покупатели. Вопрос в том, купят они или нет тот или иной белорусский товар, ведь заставить их невозможно. Кстати, в импорте продукты составляют всего лишь 7 % (по данным Белстата). Тем не менее члены Ассоциации первыми подписали соответствующую доктрину.
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