Как выглядит белорусская зона отчуждения – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

26 апреля 1986 года назад на Чернобыльской АЭС произошел взрыв энергоблока. Общая площадь заражения достигла 200 тысяч квадратных километров. Но самая опасная территория – в радиусе 30 километров вокруг станции.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – это и есть белорусский участок зоны отчуждения. Его создали спустя два года после аварии на атомной станции.

Территория составляет 215 тысяч гектаров, заповедник занимает территорию трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области - Брагинского, Наровлянского и Хойникского.

Здесь расположено 96 "мертвых" деревень. Они были отселены в начале мая 1986 года в срочном порядке - за три дня. В брошенных домах можно увидеть предметы быта, домашнего обихода.

Встречаются и большие заброшенные села. Например, Погонное в Хойникском районе. Раньше здесь проживало более 1000 человек. Был свой дом культуры, больница, школа и 3 магазина. Теперь осталось лишь грустное напоминание о том времени – разрушенные строения, а рядом с селом - обвалившиеся коровники и сгнившая сельхозтехника совхоза "Победа социализма".

Красноселье – отчужденная деревня на берегу Припяти. Отсюда до АЭС около 15 километров, станцию можно увидеть невооруженным глазом. Есть в деревне большое кладбище. Захоронения умерших проводят и по сей день.

К слову, на Радуницу на всей территории заповедника разрешено посещение кладбищ без спецпропусков.

Уровень радиации на территории Полесского радиационно-экологического заповедника значительно выше, чем в среднем по Беларуси. В некоторых местах – в 10 раз выше нормы. Такие места обозначают специальными знаками.

И хотя заповедник создавали как запретную для людей зону, со временем территория стала интересовать биологов. Вмешательство человека минимально, потому можно наблюдать за возрождающейся дикой природой.

Белорусский сектор зоны отчуждения был закрыт для туристов долгие годы. Однако с ноября 2018 года ситуация изменилась и теперь посещать эту территорию можно в составе организованной группы.

Несмотря на открытость для туристов, в заповеднике по-прежнему действует контрольно-пропускной режим, не только для иностранцев, но и для белорусов.

Что представляет собой белорусская зона отчуждения — в фоторепортаже Sputnik.