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Геометричный боб, лохматая челка и другие: лучшие бьюти-образы "Оскара-2021"

26.04.2021 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Несмотря на обновленный и немного странный формат самой долгожданной церемонии кинематографа "Оскар-2021" из-за пандемии, кое-что остается неизменно-интересным и приятным. Например, обзор самых лучших бьюти-образов с ковровой дорожки.

В этом году хочется отдельно выделить новую трендовую челку лучезарной музы Тарантино - Марго Робби, геометричное каре Холли Берри и невероятное плетение от певицы Тиары Томас. Другие гости вечера старались сохранить безопасный баланс и отказались от эпатажных экспериментов со внешностью, сохранив классический лоск и неповторимый шик старого-доброго Голливуда.

Лучшие идеи прически и макияжа с красной ковровой дорожки "Оскара-2021" на сезон весна-лето 2021 в специальной подборке Sputnik.

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Список идей для преображения на сезон весна-лето 2021 от голливудских красавиц и их стилистов - в специальной подборке Sputnik.
 
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