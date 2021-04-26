Источник материала: Sputnik Беларусь

Несмотря на обновленный и немного странный формат самой долгожданной церемонии кинематографа "Оскар-2021" из-за пандемии, кое-что остается неизменно-интересным и приятным. Например, обзор самых лучших бьюти-образов с ковровой дорожки.

В этом году хочется отдельно выделить новую трендовую челку лучезарной музы Тарантино - Марго Робби, геометричное каре Холли Берри и невероятное плетение от певицы Тиары Томас. Другие гости вечера старались сохранить безопасный баланс и отказались от эпатажных экспериментов со внешностью, сохранив классический лоск и неповторимый шик старого-доброго Голливуда.

Лучшие идеи прически и макияжа с красной ковровой дорожки "Оскара-2021" на сезон весна-лето 2021 в специальной подборке Sputnik.

Читайте также: