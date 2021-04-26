|
Геометричный боб, лохматая челка и другие: лучшие бьюти-образы "Оскара-2021"
26.04.2021 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Несмотря на обновленный и немного странный формат самой долгожданной церемонии кинематографа "Оскар-2021" из-за пандемии, кое-что остается неизменно-интересным и приятным. Например, обзор самых лучших бьюти-образов с ковровой дорожки.
В этом году хочется отдельно выделить новую трендовую челку лучезарной музы Тарантино - Марго Робби, геометричное каре Холли Берри и невероятное плетение от певицы Тиары Томас. Другие гости вечера старались сохранить безопасный баланс и отказались от эпатажных экспериментов со внешностью, сохранив классический лоск и неповторимый шик старого-доброго Голливуда.
Лучшие идеи прически и макияжа с красной ковровой дорожки "Оскара-2021" на сезон весна-лето 2021 в специальной подборке Sputnik.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список идей для преображения на сезон весна-лето 2021 от голливудских красавиц и их стилистов - в специальной подборке Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)