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ОНТ показало фрагмент перепалки между Тихановским и Лукашенко в СИЗО
Источник материала: UDF
Фото: Пул Первого
— После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.
— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко.
— У меня не будет.
— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, говорит Лукашенко.
— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.
Напомним, встреча Лукашенко с политзаключенными состоялась 10 октября 2020 года.
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Напомним, встреча Лукашенко с политзаключенными состоялась 10 октября 2020 года.
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