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ОНТ показало фрагмент перепалки между Тихановским и Лукашенко в СИЗО

26.04.2021 09:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ОНТ показало фрагмент перепалки между Тихановским и Лукашенко в СИЗО
Фото: Пул Первого
ОНТ показал новое видео из СИЗО КГБ: на нем Сергей Тихановский обсуждает с Александром Лукашенко будущее его сына Николая. Непонятно, в каком контексте был этот разговор, и нет ли на показанном ролике монтажа.

— После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.

— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко.

— У меня не будет.

— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, говорит Лукашенко.

— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.

Напомним, встреча Лукашенко с политзаключенными состоялась 10 октября 2020 года.
 
 
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Напомним, встреча Лукашенко с политзаключенными состоялась 10 октября 2020 года.
 
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