Источник материала: UDF



Фото: Пул Первого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ОНТ показало фрагмент перепалки между Тихановским и Лукашенко в СИЗО Напомним, встреча Лукашенко с политзаключенными состоялась 10 октября 2020 года.

— После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко.— У меня не будет.— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, говорит Лукашенко.— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.Напомним, встреча Лукашенко с политзаключенными состоялась 10 октября 2020 года.