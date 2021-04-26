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Прогноз по валютам: подешевеет не только доллар - смотрим на сколько

26.04.2021 09:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз по валютам: подешевеет не только доллар - смотрим на сколько
Фото: Myfin.by
Как завершится апрель на валютном рынке? На минувшей неделе в Беларуси наблюдалось снижение трех основных иностранных валют. А белорусский рубль продолжил укрепляться к валютной корзине. Каких цен на валюту ждать на этой неделе?

Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Если говорить о событиях на внешних валютных рынках за прошедшую неделю, то стоит отметить укрепление европейской валюты. Пара евро/доллар выросла с 1,1970 до 1,2050, или на 0,7%.
Российский рубль укрепился к доллару и при этом практически не изменился к евро.

Доллар в России подешевел с 75,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%.

Евро, несмотря на колебания к российскому рублю в течение недели, остался к концу пятидневки на уровне 90,5.

Если говорить о белорусском рубле, то он укрепился сразу к трем иностранным валютам. Доллар за неделю подешевел на 1,07%. Евро снизился на 0,4%. Российский рубль подешевел на 0,51%.

В результате стоимость валютной корзины снизилась на 0,66%. Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. Это укрепление, вероятнее всего, можно объяснить потребностью предприятий в белорусских рублях для уплаты налогов.

Кстати говоря, в середине недели российский рубль успел обновить минимумы с начала года. А к концу недели все три иностранные валюты оказались дешевле, чем были в начале текущего года. Такая ситуация в последний раз наблюдалась во второй половине января.

Прогноз по валютам: подешевеет не только доллар - смотрим на сколько

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

На начавшейся неделе белорусский рубль, вероятно, продолжит свое укрепление.

Доллар может подешеветь до 2,54 белорусского рубля.

Евро может снизиться до 3,08 белорусского рубля.

А российский рубль может подешеветь до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар в России подешевел с 75,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%.
 
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