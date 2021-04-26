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Прогноз по валютам: подешевеет не только доллар - смотрим на сколько
Источник материала: UDF
Фото: Myfin.by
Об этом рассказал в комментарии
- Если говорить о событиях на внешних валютных рынках за прошедшую неделю, то стоит отметить укрепление европейской валюты. Пара евро/доллар выросла с 1,1970 до 1,2050, или на 0,7%.
Российский рубль укрепился к доллару и при этом практически не изменился к евро.
Доллар в России подешевел с 75,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%.
Евро, несмотря на колебания к российскому рублю в течение недели, остался к концу пятидневки на уровне 90,5.
Если говорить о белорусском рубле, то он укрепился сразу к трем иностранным валютам. Доллар за неделю подешевел на 1,07%. Евро снизился на 0,4%. Российский рубль подешевел на 0,51%.
В результате стоимость валютной корзины снизилась на 0,66%. Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. Это укрепление, вероятнее всего, можно объяснить потребностью предприятий в белорусских рублях для уплаты налогов.
Кстати говоря, в середине недели российский рубль успел обновить минимумы с начала года. А к концу недели все три иностранные валюты оказались дешевле, чем были в начале текущего года. Такая ситуация в последний раз наблюдалась во второй половине января.
Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба
На начавшейся неделе белорусский рубль, вероятно, продолжит свое укрепление.
Доллар может подешеветь до 2,54 белорусского рубля.
Евро может снизиться до 3,08 белорусского рубля.
А российский рубль может подешеветь до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.
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Доллар в России подешевел с 75,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%.
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