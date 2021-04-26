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Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр

26.04.2021 09:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не так давно мы писали, что сеть Silver Screen закрывает свой мультиплекс в ТРЦ Galileo и переезжает в «Минск Сити Молл», строящийся в районе вокзала. Но не волнуйтесь, вакантное местечко долго пустовать не будет: там откроют другой кинотеатр. Правда, пока неизвестно, что это будет за оператор.

— Новый кинотеатр будет оснащен прогрессивными и трендовыми технологиями в киносфере, суперкомфортными креслами, 64-канальным звуком. Дизайн разрабатывает архитектурное бюро с мировым именем из Великобритании, создававшее интерьеры для подобных площадок в Дубае, Лондоне, Гамбурге и Мадриде. В 2019 году оно получило первое место за лучший в мире дизайн кинотеатров, — делится подробностями исполнительный директор управляющей компании NAI Belarus Андрей Алешкин.

Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр
Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр
Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр
Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр
Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр
Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр

Но это еще не все перемены, которые ждут Galileo в этом году. Здесь хотят изменить архитектурную планировку и тем самым увеличить пригодную для аренды площадь на 30%. Это позволить существенно обновить и расширить инфраструктуру — добавить больше развлекательных услуг, модных брендов, открыть новое гастрономическое пространство, коих в Беларуси, по словам представителей компании, еще не было.

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Теги: Минск
 
 
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Не так давно мы писали, что сеть Silver Screen закрывает свой мультиплекс в ТРЦ Galileo и переезжает в «Минск Сити Молл», строящийся в районе вокзала. Но не волнуйтесь,...
 
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