Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр

Источник материала: Onliner

Не так давно мы писали, что сеть Silver Screen закрывает свой мультиплекс в ТРЦ Galileo и переезжает в «Минск Сити Молл», строящийся в районе вокзала. Но не волнуйтесь, вакантное местечко долго пустовать не будет: там откроют другой кинотеатр. Правда, пока неизвестно, что это будет за оператор.

— Новый кинотеатр будет оснащен прогрессивными и трендовыми технологиями в киносфере, суперкомфортными креслами, 64-канальным звуком. Дизайн разрабатывает архитектурное бюро с мировым именем из Великобритании, создававшее интерьеры для подобных площадок в Дубае, Лондоне, Гамбурге и Мадриде. В 2019 году оно получило первое место за лучший в мире дизайн кинотеатров, — делится подробностями исполнительный директор управляющей компании NAI Belarus Андрей Алешкин.

























Но это еще не все перемены, которые ждут Galileo в этом году. Здесь хотят изменить архитектурную планировку и тем самым увеличить пригодную для аренды площадь на 30%. Это позволить существенно обновить и расширить инфраструктуру — добавить больше развлекательных услуг, модных брендов, открыть новое гастрономическое пространство, коих в Беларуси, по словам представителей компании, еще не было.