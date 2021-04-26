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Imaguru проведет Venture Day Minsk Online за день до закрытия
Источник материала: Onliner
Команда бизнес-хаба Imaguru проведет конференцию накануне своего закрытия — 29 апреля. На мероприятии
Ожидаются выступления белорусов из стартап-среды Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании, Португалии, Норвегии, Дании и Кремниевой долины. Они расскажут о развитии в других странах и том, как это может пригодиться в Беларуси, а также о выращивании команд внутри нашей страны.
Организаторы говорят, что приготовили много возможностей для нетворкинга и питчинга стартапов.
19 апреля стало известно о закрытии Imaguru. Холдинг «Горизонт» расторг в одностороннем порядке договор аренды на помещение, которое сдавал для Imaguru с 2013 года. Собственники Imaguru связали такое решение с активной гражданской позицией бизнес-хаба.
городской, женский, материал рамы: сталь Hi-ten, колеса 26", вилка жесткая, трансмиссия 1 скор., тормоза ободной механический + ножной, вес 15.1 кг
городской, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
гибридный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка амортизационная с ходом 60 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 13.4 кг
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Команда бизнес-хаба Imaguru проведет конференцию накануне своего закрытия — 29 апреля. На мероприятии Venture Day Minsk Online выступят глава EPAM Аркадий Добкин, главный редактор...
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