Imaguru проведет Venture Day Minsk Online за день до закрытия

Источник материала: Onliner

Команда бизнес-хаба Imaguru проведет конференцию накануне своего закрытия — 29 апреля. На мероприятии Venture Day Minsk Online выступят глава EPAM Аркадий Добкин, главный редактор TechCrunch Майк Бутчер, сооснователь Bulba Ventures Юрий Мельничек и другие представители IT-индустрии.

Ожидаются выступления белорусов из стартап-среды Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании, Португалии, Норвегии, Дании и Кремниевой долины. Они расскажут о развитии в других странах и том, как это может пригодиться в Беларуси, а также о выращивании команд внутри нашей страны.

Организаторы говорят, что приготовили много возможностей для нетворкинга и питчинга стартапов.

19 апреля стало известно о закрытии Imaguru. Холдинг «Горизонт» расторг в одностороннем порядке договор аренды на помещение, которое сдавал для Imaguru с 2013 года. Собственники Imaguru связали такое решение с активной гражданской позицией бизнес-хаба.