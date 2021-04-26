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Марсианский вертолет выполнил самый долгий полет
Источник материала: Onliner
Специалисты NASA продолжают тестировать возможности марсианского вертолета Ingenuity. Накануне в полдень по времени Марса вертолет выполнил третий и самый долгий полет — 100 метров туда-назад, чтобы продемонстрировать возможности своей навигационной системы. Соответствующее видео опубликовало NASA.
Дистанция в 25 раз больше, чем предыдущий рейс, совершенный три дня назад. В этот раз вертолет разогнался до максималки в 7,2 км/ч, а все время полета заняло около минуты и 20 секунд.
В ходе полета тестировали навигационную систему, которая базируется на визуальном отслеживании местоположения вертолета с помощью бортовой камеры.
— Мы впервые видим алгоритм работы камеры на большом расстоянии. Это невозможно было сделать в тестовой камере, — заявила Мими Аун, руководитель вертолетного проекта NASA.
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городской, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
гибридный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка амортизационная с ходом 60 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 13.4 кг
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Специалисты NASA продолжают тестировать возможности марсианского вертолета Ingenuity. Накануне в полдень по времени Марса вертолет выполнил третий и самый долгий полет...
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