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Марсианский вертолет выполнил самый долгий полет

26.04.2021 09:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Специалисты NASA продолжают тестировать возможности марсианского вертолета Ingenuity. Накануне в полдень по времени Марса вертолет выполнил третий и самый долгий полет — 100 метров туда-назад, чтобы продемонстрировать возможности своей навигационной системы. Соответствующее видео опубликовало NASA.

Дистанция в 25 раз больше, чем предыдущий рейс, совершенный три дня назад. В этот раз вертолет разогнался до максималки в 7,2 км/ч, а все время полета заняло около минуты и 20 секунд.

В ходе полета тестировали навигационную систему, которая базируется на визуальном отслеживании местоположения вертолета с помощью бортовой камеры.

— Мы впервые видим алгоритм работы камеры на большом расстоянии. Это невозможно было сделать в тестовой камере, — заявила Мими Аун, руководитель вертолетного проекта NASA.


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Специалисты NASA продолжают тестировать возможности марсианского вертолета Ingenuity. Накануне в полдень по времени Марса вертолет выполнил третий и самый долгий полет...
 
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