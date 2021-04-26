Вышел тизер «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга (видео)

Источник материала: Onliner

Студия 20th Century Fox выпустила тизер мюзикла «Вестсайдская история», за постановку которого отвечает Стивен Спилберг. Лента должна была выйти еще в прошлом году, но из-за пандемии премьеру сместили.

Этот фильм — ремейк картины 1961 года, которая собрала десять «Оскаров». Сюжет похож на «Ромео и Джульетту», только в более современном варианте: романтика начинается между парнем и девушкой из ведущих войну уличных банд Нью-Йорка.

В главной роли снялась молодая актриса Рэйчел Зеглер, для которой это будет первая работа в кино. Из более-менее известных актеров в «Вестсайдской истории» будет Энсел Элгорт — исполнитель главной роли в боевике «Малыш на драйве» и драме «Щегол».

Премьера фильма ожидается 10 декабря этого года.



