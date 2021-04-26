Министр спорта высказался о белорусском футболе

Источник материала: Tut.by

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире программы «Неделя» на СТВ высказался в том числе и о положении дел в белорусском футболе.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

— Мы еще ни одного движения в выбранной концепции не сделали. Она есть, достаточно большая. Вторая лига у нас в этом году в новом формате будет существовать. Требования по ограничению заработных плат в футбольных клубах. Результаты сборной, результаты клубов на европейской арене за последнее десятилетие показывают, что нет результата. А средства вкладываются очень большие в развитие футбола.

Не надо говорить о том, что сегодня что-то плохо. Мы еще не поработали в этой системе. Пройдет четыре-пять лет, можно делать какие-то первые выводы. А сейчас о том, что мы «сломали то, что тут работало» — если оно тут так работало, почему нет результатов?

Если вы тут создавали годами, десятилетиями, двадцатилетиями, готовили футболистов, почему их нет в мире? Где они играют, в каких клубах? Назовите клубы, в которых сегодня выступают — европейские, мирового уровня клубы — где выступают наши футболисты, кто их подготовил и какие результаты. Не я этим занимался, я работаю буквально три года, но вы же тут так рьяно кинулись и начинаете критиковать, говорить. Давайте разберемся, почему их нет, — сказал Ковальчук.