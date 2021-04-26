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Правда или миф об аллергии? Пройдите тест - многое вас удивит

26.04.2021 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все знают, что есть такая болезнь — аллергия. Но вот ее проявления и особенности не так уж знакомы большинству. И нередко — даже тем, у кого это заболевание есть! Мы решили проверить в тесте: отличаете ли вы мифы об аллергии от правды? Комментирует вопросы аллерголог Екатерина Гойлова.

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Вместе с врачом-аллергологом разбираемся, что надо знать об аллергии и каких простых вещей о ней мы обычно не знаем. Все мифы (и правда тоже!) - в одном месте.
 
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