Правда или миф об аллергии? Пройдите тест - многое вас удивит

Источник материала: Tut.by

Все знают, что есть такая болезнь — аллергия. Но вот ее проявления и особенности не так уж знакомы большинству. И нередко — даже тем, у кого это заболевание есть! Мы решили проверить в тесте: отличаете ли вы мифы об аллергии от правды? Комментирует вопросы аллерголог Екатерина Гойлова.



Екатерина Гойлова Врач-аллерголог первой категории (взрослый и детский) первой категории (взрослый и детский)