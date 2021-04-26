|
В Минском районе двадцать домов остались без холодной воды
Источник материала: Навiны
Жители двадцати домов в деревне Королищевичи остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе.
Как сообщили в МЧС, порыв случился сегодня глубокой ночью.
Ремонтники обещают восстановить водоснабжение к 18:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители двадцати домов в деревне Королищевичи остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)