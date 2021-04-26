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Мать адвоката Лаевского подала иск к БГУ в связи с непродлением контракта

26.04.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мать адвоката Дмитрия Лаевского, который защищает бывшего банкира и претендента на президентский пост Виктора Бабарико, подала иск к Белорусскому государственному университету в связи с непродлением контракта.

Мать адвоката Лаевского подала иск к БГУ в связи с непродлением контракта

Елена Лаевская преподавала гражданское право на юридическом факультете вуза. Пятилетний контракт истек 17 апреля. Лаевская имеет 22-летний стаж работы в университете, она автор более чем 150 научных публикаций.

«Несмотря на исключительные профессиональные качества, множество достижений, включая 4 защищенные под ее руководством кандидатские диссертации, многолетнюю (с 1999 года) добросовестную работу в БГУ, 17 апреля 2021 года она была уволена «в связи с истечением срока действия контракта», что прямо противоречит установленной в Трудовом кодексе обязанности нанимателя продлить трудовые отношения (заключить новый контракт) с работником предпенсионного возраста. Это предусмотрено пунктом 3 части 3 статьи 261-5 Трудового кодекса и коллективным договором БГУ. Исключений из этого правила нет», — написал Лаевский в социальных сетях.

По его словам, об этом и многом другом в течение месяца неоднократно письменно были информированы ректорат и профком. «Переговоры велись со всеми, включая заведующую кафедрой гражданского права и декана юрфака. Однако бесспорные правовые нормы на юристов и чиновников влияния не возымели. Более того, недавно выяснилось, что приготовление к этому увольнению началось сильно заранее, то есть все делалось целенаправленно», — сообщил адвокат.

Иск был подан 22 апреля, «вопрос поставлен о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе».

«Если главный вуз страны посчитал возможным не соблюдать норму закона, а факультет, готовящий юристов, промолчал по поводу увольнения своего преподавателя вопреки установленной в законе гарантии, то сколько еще талантливых преподавателей с юридического и других факультетов, да и в других вузах, могут быть уволены таким же образом?» — написал Лаевский.

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