Вышел тизер нового сезона сериала «Декстер»

Источник материала: ОНТ

В Twitter компания Showtime опубликовала тизер нового сезона сериала «Декстер», который выходил ранее с 2006 по 2013 год.

На видео на фоне пламени показан топор, а голос Декстера за кадром произносит: «Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе».

О продолжении сериала стало известно в октябре 2020 года. В новом сезоне будет 10 эпизодов. Ожидается, что «Декстер» вернется на экраны осенью 2021 года.

Фото: скриншот из тизера

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