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Вышел тизер нового сезона сериала «Декстер»
Источник материала: ОНТ
В Twitter компания Showtime опубликовала тизер нового сезона сериала «Декстер», который выходил ранее с 2006 по 2013 год.
На видео на фоне пламени показан топор, а голос Декстера за кадром произносит: «Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе».
О продолжении сериала стало известно в октябре 2020 года. В новом сезоне будет 10 эпизодов. Ожидается, что «Декстер» вернется на экраны осенью 2021 года.
Фото: скриншот из тизера
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В Twitter компания Showtime опубликовала тизер нового сезона сериала «Декстер», который выходил ранее с 2006 по 2013 год. На видео на фоне пламени показан топор, а голос...
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