ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собака с невозмутимым видом запретила хозяину включить ноутбук. Только посмотрите!

26.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Собака с невозмутимым видом запретила хозяину включить ноутбук. Только посмотрите!

Домашние животные часто остаются одни, поскольку хозяева много времени проводят на работе. Неудивительно, что питомцам хочется чуть больше внимания. 

Забавный поступок ретривера подтвердил это. Хозяин пса решил немного поработать и открыл свой ноутбук. Однако пес тут же закрыл его лапой. Это повторилось несколько раз, пишет «Ридус». 

Пользователей Сети поведение ретривера рассмешило. «Сегодня он уже не поработает», «Это я, когда мой парень садится играть в видеоигры», «Сдалась тебе эта работа, двуногий», «Такой настырный», «Ой, да ладно, пап! Пойдем лучше погуляем», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашние животные часто остаются одни, поскольку хозяева много времени проводят на работе. Неудивительно, что питомцам хочется чуть больше внимания.  Забавный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Пугач: «Мы все, как и тогда, с ужасом выглядываем в окна, боимся неизвестности и надеемся на лучшее» (премьера клипа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by