Собака с невозмутимым видом запретила хозяину включить ноутбук. Только посмотрите!

Источник материала: ОНТ

Домашние животные часто остаются одни, поскольку хозяева много времени проводят на работе. Неудивительно, что питомцам хочется чуть больше внимания.

Забавный поступок ретривера подтвердил это. Хозяин пса решил немного поработать и открыл свой ноутбук. Однако пес тут же закрыл его лапой. Это повторилось несколько раз, пишет «Ридус».

Пользователей Сети поведение ретривера рассмешило. «Сегодня он уже не поработает», «Это я, когда мой парень садится играть в видеоигры», «Сдалась тебе эта работа, двуногий», «Такой настырный», «Ой, да ладно, пап! Пойдем лучше погуляем», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

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