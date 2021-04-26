Авария на Чернобыльской АЭС и компьютерный вирус, поразивший весь мир: чем еще запомнилось 26 апреля в истории?

Источник материала: ОНТ

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Радиоактивному загрязнению подверглась четвертая часть лесного фонда Беларуси. В зоне загрязнения оказались почти 340 промышленных предприятий. Тогда казалось, что эти зоны навсегда останутся мертвыми. Но жизнь возвращается.

В 1985 году произошло легендарное восстание советских военнопленных в пакистанском лагере Бадабер. Захватив оружие, они на протяжении ночи стойко отбивали попытки пакистанской армии и афганских моджахедов расправиться с ними. Когда стало ясно, что вырваться из лагеря не удастся, пленные взорвали склад боеприпасов. Одним из участников Бадаберского восстания был и белорус Александр Зверкович.

Помимо техногенной аварии, которая случилась 35 лет назад, в 1998 году мир поразил другой Чернобыль, на этот раз компьютерный. Так назывался вирус, который написал тайваньский студент. Тогда полмиллиона персональных компьютеров по всему миру лишились всей информации на дисках, а некоторые – и материнских плат. Автора вируса задержали через два года, но, согласно тайваньскому законодательству, он ничего не нарушал, и поэтому не был привлечен к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram