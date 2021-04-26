|
У православных начинается Страстная седмица
Источник материала: ОНТ
В понедельник, 26 апреля у православных начинается особая неделя. Страстная седмица – время строгого поста и воздержания. Она предваряет главный церковный праздник – Воскресение Христово.
В эти дни верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Предательство Иуды, Тайная Вечеря, распятие и Тихая суббота. Богослужения в эти дни проникнуты духом покаяния и прощения. Завершится последняя неделя Великого поста Светлой Пасхой – в этом году православные отметят её 2 мая.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 26 апреля у православных начинается особая неделя. Страстная седмица – время строгого поста и воздержания. Она предваряет главный церковный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)