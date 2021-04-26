У православных начинается Страстная седмица

Источник материала: ОНТ

В понедельник, 26 апреля у православных начинается особая неделя. Страстная седмица – время строгого поста и воздержания. Она предваряет главный церковный праздник – Воскресение Христово.

В эти дни верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Предательство Иуды, Тайная Вечеря, распятие и Тихая суббота. Богослужения в эти дни проникнуты духом покаяния и прощения. Завершится последняя неделя Великого поста Светлой Пасхой – в этом году православные отметят её 2 мая.

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