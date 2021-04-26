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Позвонить на горячую линию по вопросам труда можно будет 26 апреля
Источник материала: ОНТ
26 апреля, накануне Всемирного дня охраны труда, пройдет прямая телефонная линия. Можно будет задать вопросы специалистам на тему трудовых отношений.
Самые популярные – обеспечение безопасных условий для работников, изменения в законодательстве об охране труда, профилактика производственного травматизма. Также на контроле у государства необоснованные увольнения сотрудников – это поручение Президента. Звонить на горячую линию можно с 11 утра до полудня.
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26 апреля, накануне Всемирного дня охраны труда, пройдет прямая телефонная линия. Можно будет задать вопросы специалистам на тему трудовых отношений. Самые...
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