Позвонить на горячую линию по вопросам труда можно будет 26 апреля

Источник материала: ОНТ

26 апреля, накануне Всемирного дня охраны труда, пройдет прямая телефонная линия. Можно будет задать вопросы специалистам на тему трудовых отношений.

Самые популярные – обеспечение безопасных условий для работников, изменения в законодательстве об охране труда, профилактика производственного травматизма. Также на контроле у государства необоснованные увольнения сотрудников – это поручение Президента. Звонить на горячую линию можно с 11 утра до полудня.

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