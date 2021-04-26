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Позвонить на горячую линию по вопросам труда можно будет 26 апреля

26.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Позвонить на горячую линию по вопросам труда можно будет 26 апреля

26 апреля, накануне Всемирного дня охраны труда, пройдет прямая телефонная линия. Можно будет задать вопросы специалистам на тему трудовых отношений. 

Самые популярные – обеспечение безопасных условий для работников, изменения в законодательстве об охране труда, профилактика производственного травматизма. Также на контроле у государства необоснованные увольнения сотрудников – это поручение Президента. Звонить на горячую линию можно с 11 утра до полудня.

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26 апреля, накануне Всемирного дня охраны труда, пройдет прямая телефонная линия. Можно будет задать вопросы специалистам на тему трудовых отношений.  Самые...
 
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