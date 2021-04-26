Гороскоп на 26 апреля: творческий день у Скорпионов, а Козерогам не следует спешить

Источник материала: ОНТ

Сложный, но интересный день у Овнов. Звёзды обещают вам новые и неожиданные события. Постарайтесь не поддаваться соблазнам и не идите на поводу у своих эмоций.

Тельцам следует проявить максимум изобретательности, чтобы не попасть в расставленные для вас ловушки. Избегайте посещения многолюдных мест.

Близнецы будут готовы к любым смелым поступкам. Уверенность и коммуникабельность позволят вам добиться взаимопонимания с партнёрами.

У Раков могут возникнуть серьёзные проблемы в отношениях с окружающими. Решение бытовых проблем отнимет у вас много сил. Следите за своим здоровьем.

Благоприятный день у Львов. Работа потребует особых усилий. Придётся уделить повышенное внимание деталям. Остерегайтесь поспешных выводов.

Девы будут вынуждены скорректировать собственные интересы с желаниями родных. Гармоничная ситуация в семье повлияет на ваш эмоциональный фон.

Активность Весов сегодня минимальная. Самочувствие и обстоятельства не позволят работать в полную силу. Звёзды советуют вам бороться со стрессом с помощью сна и вкусной еды.

Творческий день у Скорпионов. Проявляйте сдержанность и терпение. Всё задуманное непременно сбудется, а приобретения для дома окажутся удачными.

Стечение обстоятельств позволит Стрельцам быть в нужном месте в нужное время. Всё, что вы сегодня сделаете, поможет вам оставить своих конкурентов позади.

Козерогам не следует спешить. В решении рабочих вопросов проявляйте гибкость мышления. Полагайтесь на свою интуицию.

Удачный день у Водолеев. Отличное время, чтобы начать новый проект – он принесёт вам хорошую материальную выгоду. Смело заключайте контракты с партнёрами по бизнесу.

Звёзды дарят Рыбам заряд необычайной бодрости и советуют направить избыток сил на создание домашнего уюта. При оформлении документов проявите внимательность.

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