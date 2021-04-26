Рождаемость в Украине за последнее десятилетие снизилась на 40%

Источник материала: ОНТ

Ситуация с COVID в Украине остаётся непростой: страна вернулась в тройку лидеров в Европе по распространению вируса. Это усугубляет и без того печальную демографическую статистику.

Рождаемость за последнее десятилетие здесь снизилась на 40%. Численность населения за это время сократилась более чем на 2 миллиона человек.

При этом смертность растёт: за прошлый год показатель стал самым высоким за пять лет. Эксперты объясняют это плачевным состоянием украинской экономики и системы здравоохранения. Нестабильность, старение и миграционные процессы ведут к ещё большей депопуляции.

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