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Рождаемость в Украине за последнее десятилетие снизилась на 40%
Источник материала: ОНТ
Ситуация с COVID в Украине остаётся непростой: страна вернулась в тройку лидеров в Европе по распространению вируса. Это усугубляет и без того печальную демографическую статистику.
Рождаемость за последнее десятилетие здесь снизилась на 40%. Численность населения за это время сократилась более чем на 2 миллиона человек.
При этом смертность растёт: за прошлый год показатель стал самым высоким за пять лет. Эксперты объясняют это плачевным состоянием украинской экономики и системы здравоохранения. Нестабильность, старение и миграционные процессы ведут к ещё большей депопуляции.
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Ситуация с COVID в Украине остаётся непростой: страна вернулась в тройку лидеров в Европе по распространению вируса. Это усугубляет и без того печальную...
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