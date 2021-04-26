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Четыре человека погибли в ДТП недалеко от границы с Россией

26.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре человека погибли в ДТП недалеко от границы с Россией

В Дубровенском районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.



Авария произошла вечером 25 апреля около 22:00. Грузовик MAN ехал по трассе М1 БрестМинск – граница России. На дороге была очередь из фур, следовавших на погранпереход. Около деревни Редьки MAN столкнулся с фурой Volvo, которая стояла последней в очереди.

Находившиеся в MAN водитель и три пассажира в возрасте от 24 до 46 лет погибли на месте.


Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: СК

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В Дубровенском районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета. Авария произошла вечером 25 апреля около 22:00. Грузовик MAN...
 
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