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Четыре человека погибли в ДТП недалеко от границы с Россией
Источник материала: ОНТ
В Дубровенском районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом
Авария произошла вечером 25 апреля около 22:00. Грузовик MAN ехал по трассе М1 Брест – Минск – граница России. На дороге была очередь из фур, следовавших на погранпереход. Около деревни Редьки MAN столкнулся с фурой Volvo, которая стояла последней в очереди.
Находившиеся в MAN водитель и три пассажира в возрасте от 24 до 46 лет погибли на месте.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: СК
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В Дубровенском районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета. Авария произошла вечером 25 апреля около 22:00. Грузовик MAN...
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