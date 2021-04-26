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COVID-19 в Европе: смягчения, всплески и протесты

26.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19 в Европе: смягчения, всплески и протесты

По данным Минздрава, на воскресенье в Беларуси зарегистрированы 1276 новых пациентов с COVID-19 – это почти на полтысячи случаев меньше, чем позавчера. Выписаны 1455. В стране продолжается прививочная кампания.

Есть положительная статистика и в некоторых странах Европы: кафе и рестораны в Италии с понедельника примут посетителей впервые с прошлого лета. Правда, пока на террасах. В Греции открылись непродовольственные магазины. До этого они работали только на выдачу заказов.

В то же время в Германии в более чем 300 городах и округах ужесточают карантинные меры и вступает в силу комендантский час с 10 вечера. Жёсткие ограничения будут действовать как минимум до конца июня. К этому моменту, как считают в Берлине, ситуацию можно будет взять под контроль благодаря вакцинации. 

В Лондоне продолжились протесты: манифестанты вышли на улицы британской столицы против обязательного ношения масок и введения «паспортов вакцинации». «Правительство лжёт тебе!» – написано на плакатах активистов. На северо-востоке Швейцарии также провели «антикарантинную» демонстрацию, несмотря на то что ограничительные меры здесь заметно мягче, чем у соседей. Обошлось без полицейского разгона. 

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По данным Минздрава, на воскресенье в Беларуси зарегистрированы 1276 новых пациентов с COVID-19 – это почти на полтысячи случаев меньше, чем позавчера. Выписаны 1455. В...
 
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