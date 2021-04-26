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26 апреля – 35-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

26.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

26 апреля – 35-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Этот день Беларусь не забудет никогда. Ровно 35 лет назад произошла самая крупная техногенная катастрофа в истории человечества. Взрыв на Чернобыльской АЭС навсегда оставил след на белорусской земле и в судьбах её людей. За прошедшие с тех пор годы страна потратила колоссальные средства на то, чтобы помочь людям, которые пострадали от аварии. Чтобы вернуть жизнь в юго-восточные регионы. 

Общая стоимость государственных чернобыльских программ – 19 миллиардов 200 миллионов долларов. Средства пошли на социальную, медицинскую и радиационную защиту, а также экономическое развитие регионов. Для переселенных граждан построены сотни поселков с инфраструктурой, школы, детские сады. А еще тысячи километров газо- и водопроводов. Люди начинают возвращаться сюда – налаживать жизнь и работу.

Традиции поездок Президента в пострадавшие регионы уже более двух десятков лет. Александр Лукашенко на личном контроле держит реализацию госпрограмм по преодолению последствий аварии. Глава государства посетил Наровлянский район. Требование Президента неизменно: отвоевать эти земли у радиации. А в решениях руководствоваться потребностями людей. 

Чернобыльская трагедия долго будет напоминать о себе. Многим поколениям ещё предстоит трудиться над преодолением её последствий – но эта работа идёт и уже приносит результаты. 

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Этот день Беларусь не забудет никогда. Ровно 35 лет назад произошла самая крупная техногенная катастрофа в истории человечества. Взрыв на Чернобыльской АЭС...
 
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