ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владимир Пугач: «Мы все, как и тогда, с ужасом выглядываем в окна, боимся неизвестности и надеемся на лучшее» (премьера клипа)

26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Группа «J:МОРС» посвятила новую композицию годовщине на Чернобыльской АЭС.

Владимир Пугач: «Мы все, как и тогда, с ужасом выглядываем в окна, боимся неизвестности и надеемся на лучшее» (премьера клипа)

В новом клипе «1986» музыканты провели параллели во времени, сравнив ощущения от трагедии 35-летней давности с событиями, произошедшими в Беларуси в прошлом году.

«Все как в 86-м… Каждый ищет своих этим летом», — в клипе можно увидеть фото и видео 1986 и 2020 годов.  

— В апреле 86-го мне исполнилось десять. В Пинске, где я рос, многие узнали о катастрофе день в день, 26 апреля. На уровне слухов об атомном взрыве, конечно, — написал в Facebook Владимир Пугач, представляя новую композицию. — В школу я ходил во вторую смену, и родители успели оставить меня дома.

Впервые в моей жизни я не был этому рад. Как и все советские дети, с уроков начальной военной подготовки я хорошо знал, что такое атомный взрыв и как действует радиация.

Был ослепительно-яркий солнечный день. Я смотрел в окно и ощущал ужас. Леденящий страх перед невидимой, неосязаемой стихией, которая хладнокровно убивает все живое. Угрозой, от которой не защитят ни толстые стены, ни мама с папой, ни армия…

В этом апреле мне 45. И, кажется, мало что изменилось.

Техногенные катастрофы сменяются социальными потрясениями, а мы все так же с ужасом выглядываем в окна, беспокоимся и не спим из-за близких, переживаем боль утрат, боимся неизвестности и надеемся на лучшее…

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Из ТРЦ Galileo ушел Silver Screen. Там будет новый кинотеатр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by