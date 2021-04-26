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Владимир Пугач: «Мы все, как и тогда, с ужасом выглядываем в окна, боимся неизвестности и надеемся на лучшее» (премьера клипа)
26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Группа «J:МОРС» посвятила новую композицию годовщине на Чернобыльской АЭС.
В новом клипе «1986» музыканты провели параллели во времени, сравнив ощущения от трагедии 35-летней давности с событиями, произошедшими в Беларуси в прошлом году.
«Все как в 86-м… Каждый ищет своих этим летом», — в клипе можно увидеть фото и видео 1986 и 2020 годов.
— В апреле 86-го мне исполнилось десять. В Пинске, где я рос, многие узнали о катастрофе день в день, 26 апреля. На уровне слухов об атомном взрыве, конечно, —
Впервые в моей жизни я не был этому рад. Как и все советские дети, с уроков начальной военной подготовки я хорошо знал, что такое атомный взрыв и как действует радиация.
Был ослепительно-яркий солнечный день. Я смотрел в окно и ощущал ужас. Леденящий страх перед невидимой, неосязаемой стихией, которая хладнокровно убивает все живое. Угрозой, от которой не защитят ни толстые стены, ни мама с папой, ни армия…
В этом апреле мне 45. И, кажется, мало что изменилось.
Техногенные катастрофы сменяются социальными потрясениями, а мы все так же с ужасом выглядываем в окна, беспокоимся и не спим из-за близких, переживаем боль утрат, боимся неизвестности и надеемся на лучшее…
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Владимир Пугач: «Мы все, как и тогда, с ужасом выглядываем в окна, боимся неизвестности и надеемся на лучшее» (премьера клипа)
Группа «J:МОРС» посвятила новую композицию годовщине на Чернобыльской АЭС.
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