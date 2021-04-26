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Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьер-министром

26.04.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна.

В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту в день подачи премьером прошения об отставке, либо в день первой сессии новоизбранного парламента, выражения недоверия правительству, неодобрения программы правительства.

Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.

В воскресенье Пашинян заявил о своей отставке.

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье.

Согласно Конституции, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку.

В случае отставки премьер-министра фракции парламента в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьеры. Национальное собрание избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов.

 
 
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Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна.
 
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