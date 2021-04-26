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В Беларуси уровень безработицы в I квартале составил 4,2%

26.04.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) в I квартале 2021 г. составил 66,4%.

Как сообщает Белстат, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда – 4,2% от численности рабочей силы.

 
 
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Уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) в I квартале 2021 г. составил 66,4%.
 
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