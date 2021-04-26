|
Леонид Кравчук заявил об «историческом событии» в переговорах по Донбассу
Источник материала: Партизан
На заседании контактной группы за основу для мер контроля за соблюдением режима тишины впервые были взяты предложения Украины.
Фото: TUT.BY
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом" 25 апреля
По словам Кравчука, на последнем заседании ТКГ украинский документ был принят за основу.
Предложения ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению.
Рабочая подгруппа обсудит предложения 27 апреля и, если придет к положительному заключению, то документ обсудят еще раз на общей ТКГ 28 апреля, после чего примут, что станет очень важным шагом к установлению мира в Донбассе, заключил Кравчук.
Отметим, что в последние месяцы ситуация на востоке Украины обострилась. К границам Украины были стянуты 4 тысяч российских военных, а всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании контактной группы за основу для мер контроля за соблюдением режима тишины впервые были взяты предложения Украины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)