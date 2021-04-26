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"Золото Кагана": Вязович приехал первым, один из МАЗов завершил гонку

26.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экипаж Алексея Вишневского завершает российское ралли из-за технических проблем грузовика: накануне он финишировал этап мимо трассы.


© Photo : Facebook / МАЗ-СПОРТавто MAZ-SPORTauto

Первый основной этап ралли "Золото Кагана 2021" выиграл белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича из команды "МАЗ-СПОРТавто". После этой победы Вязович возглавил общий зачет грузовиков, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу "красных дьяволов".

Вязович прошел 274-километровый спецучасток за 3 часа 32 минуты и 22 секунды. Экипажи КАМАЗа во главе с Эдуардом Николаевым и Дмитрием Сотниковым отстали от белоруса более чем на три минуты. Еще два мазовских капотника пришли к финишу на 6-м (Виталий Мурылев) и 12-м местах (Алексей Вишневский). Из-за проблем с двигателем экипаж Вишневского завершил ралли досрочно.

Сегодня участники стартовали на втором основном этапе. Им предстоит преодолеть 315 километров спецучастка астраханской степи.

"После бархана "Краснопесчаный" характер трассы будет часто изменчив: быстрые дороги будут сменятся сильно рельефными. Так гонка подойдет к знаменитому бархану "Большой Брат", штурмовать который предстоит в "лоб" со стороны крутого спуска", - передает пресс-служба белорусской "конюшни" прямо с трассы.

"Золото кагана" ежегодно проводится в Астраханской области, ралли включает четыре спецучастка вместе с прологом. На эти гонки МАЗ впервые выставил три капотных грузовика. 
 
 
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Экипаж Алексея Вишневского завершает российское ралли из-за технических проблем грузовика: накануне он финишировал этап мимо трассы.
 
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