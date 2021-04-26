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Последние дни земной жизни Христа: у православных началась Страстная седмица

26.04.2021 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр - Sputnik. Страстная седмица началась у православных верующих, в последнюю неделю перед Пасхой церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа.

Страстной седмицей заканчивается Великий сорокодневный пост перед Воскресением Христовым, которое в этом году приходится на 2 мая.

"Это самый важный и скорбный период в церковном литургическом году, отрезок времени посвящен последним дням земной жизни Спасителя", - рассказали Sputnik в понедельник в Белорусском Экзархате.

Формально Страстная седмица не относится к Великому посту. Однако считается, что именно она является подготовкой к этой самой скорбной неделе у православных. В эти дни в храмах совершают особые богослужения, когда православные как бы проживают страдания Христа вместе с ним.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Каждый день Страстной седмицы описан в Евангелии, в каждый из дней читаются свои главы писания - так как вспоминаются разные события земной жизни Христа.

В Страстную седмицу все дни называются Великими: в это время произошли чудеса, которые сотворил Спаситель, и знаменитая тайная вечеря, во время которой совершилось предательство Иуды, а также осуждение Христа, Его возведение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную пятницу - самый скорбный день христианского календаря. Все дни седмицы священники облачены в темные одежды за исключением Великого Четверга. В этот день священники – в темно-красных, багряных одеждах. Они символизируют Кровь Христа.

Завершается Страстная неделя в полночь с субботы на воскресенье, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника - Пасхи.

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Теги: Минск
 
 
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Завершается Страстная неделя в субботу полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!".
 
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