Две тысячи фур на въезд: что происходит на границе Беларуси с ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. На границе Беларуси со странами Евросоюза находится 1980 фур, такие данные на утро понедельника приводит Госпогранкомитет.

Километровые очереди на белорусско-литовской границе скопились в "Каменном Логе" - там сейчас 450 грузовиков. Немалые заторы наблюдаются в "Бенякони" и "Привалке", где выезда ждут 360 и 330 большегрузов соответственно. В "Котловке" 150 машин.

Непростая обстановка на границе с Латвией, особенно в пункте пропуска "Урбаны", где пограничного и таможенного оформления ждут 230 грузовиков. В "Григоровщине" и "Видзах", которые недавно открылись после долгого перерыва, - по 90 и 65 фур соответственно.

На белорусско-польской границе основные очереди на утро понедельника в "Брузгах" и "Берестовице" - 205 и 100 грузовых машин. В "Козловичах" и "Песчатке" дорога пока что свободная.

Проблемы с пересечением белорусско-литовской границы наблюдаются достаточно давно. Вначале к очередям привел сбой программного оборудования у литовской стороны, позже к нему добавился ремонт популярного пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), который продлится до 2023 года.

Предполагается, что разгрузить очереди на белорусско-литовской границе помогут три пункта пропуска, которые возобновили свою работу с 12 апреля - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Виндзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

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