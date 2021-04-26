Источник материала: UDF



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В некоторых районах Минска вечером пропала холодная и горячая вода Коммунальные коллапсы продолжаются.

Читатели издания сообщили, что в столичных Шабанах нет воды. Сообщения также поступают от жителей Октябрьского и Ленинского районов.— Опять нет ни горячей, ни холодной воды уже три часа, — пишут люди.— Диспетчер Минскводоканала сказала, что всеми усилиями пытаются устранить причину, — рассказала еще одна читательница издания.Журналисты позвонили в диспетчерскую Минскводоканала и, не представляясь прессой, поинтересовался, есть ли проблемы с водоснабжением в Минске сейчас.— Есть повреждение в районе Шабанов, мы сейчас занимаемся его поисками. В течение часа постараемся дать воду, — сказали в диспетчерской.То, что вода отсутствует три часа, в Минскводоканале опровергают.— У нас информация, что полчаса назад вода пропала, — отметили в диспетчерской. — Завтра утром вода будет точно.Напомним, вечером в среду, 21 апреля, затопило проезжую часть в минской Чижовке. Жители Заводского, Октябрьского и Ленинского районов сообщали, что у них пропала вода из крана.Оказалось, что причина ЧП — повреждение крупного трубопровода водоснабжения в районе стройплощадки возле гипермаркета на улице Уборевича. Кроме того, был поврежден и подземный газопровод.После 22.00 читатели стали сообщать, что в некоторых домах вода появилась, а уровень воды на проезжей части снизился. На месте работали спасатели и аварийные службы. В Мингорисполкоме предупредили, что качество воды может ухудшиться, в пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. В 00.15 аварию локализовали.Качество воды в трех районах Минска было неподходящим для питья на протяжении всего четверга, 22 апреля.Мингорисполком назвал две предварительные версии ЧП в Чижовке.Первая — водопровод повредили при выполнении строительно-монтажных работ. Они могли выполняться без соблюдения регламента.Вторая версия — низкие эксплуатационные характеристики металла (чугуна), приведшие к ускоренному износу трубопровода.