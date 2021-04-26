Источник материала: UDF



Владимир Макей / Еврорадио

Владимир Макей в эфире ОНТ . «Сокращаем мы посольства там, где не выгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну, поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства, но это не касается европейских стран, Украины», — сказалв эфире

«Но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся. И если будут нюансы, которые не позволят нам осуществлять дипломатическое присутствие в той или иной стране, то будем принимать соответствующие решения», — сказал глава белорусского МИД.

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» - говорил на совещании Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь не будет закрывать свои посольства в европейских странах — Макей Он подчеркнул, что, если отказаться от посольства в той или иной стране, потом будет сложнее его открыть.