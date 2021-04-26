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Беларусь не будет закрывать свои посольства в европейских странах — Макей

26.04.2021 10:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь не будет закрывать свои посольства в европейских странах — Макей
Владимир Макей / Еврорадио
Беларусь не будет закрывать посольства в странах ЕС и в Украине, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей, комментируя идею оптимизировать сеть загранучреждений. Эта идея обсуждалась 6 апреля на совещании у Александра Лукашенко.

«Сокращаем мы посольства там, где не выгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну, поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства, но это не касается европейских стран, Украины», — сказал Владимир Макей в эфире ОНТ.


Он подчеркнул, что, если отказаться от посольства в той или иной стране, потом будет сложнее его открыть, «поэтому мы будем продолжать взаимодействия со всеми государствами».

«Но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся. И если будут нюансы, которые не позволят нам осуществлять дипломатическое присутствие в той или иной стране, то будем принимать соответствующие решения», — сказал глава белорусского МИД.


Макей в очередной раз заявил, что Минск настроен иметь «нормальные отношения со всеми партнёрами, в том числе и представителями коллективного Запада». Тема многовекторности остается актуальной. И хотя Россия называется основным партнёром, Беларусь намерена «искать более надёжных партнёров в других странах, которые тоже имеют вес на мировой арене».

6 апреля на совещании у Александр Лукашенко обсуждали вопрос об оптимизации сети загранучреждений. По словам Лукашенко, опыт в ряде стран говорит о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются.

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» - говорил на совещании Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Он подчеркнул, что, если отказаться от посольства в той или иной стране, потом будет сложнее его открыть.
 
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