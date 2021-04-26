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Apple судят по поводу водонепроницаемости iPhone

26.04.2021 10:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Нью-Йорке в суд подан коллективный иск против Apple по поводу водонепроницаемости iPhone. Авторы искового заявления утверждают, что Apple в своем маркетинге искажает степень устойчивости iPhone к жидкостям.

13-страничная жалоба от Антуанетты Смит ссылается на то, что утверждения Apple про водонепроницаемость смартфонов сопровождается ссылкой с мелким шрифтом, где указано, что тестирование проводится в лабораторных условиях со статичной и чистой водой, в отличие от воды из бассейна или моря, где пользовательские iPhone оказываются чаще.

— Это означает, что потребители, которые стоят на краю бассейна или океана и чьи устройства забрызганы или временно попали в воду, будут лишены гарантии, так как эти жидкости содержат соль или хлор, — говорится в иске.

В гарантии на устройства говорится, что она не распространяется на повреждения, вызванные жидкостями, которые приводят к покраснению индикатора контакта с жидкостью.

Антуанетта Смит столкнулась с отказом в гарантийном обслуживании после того, как ее iPhone 8 контактировал с водой «соответственно рейтингу IP устройства и тем атрибутам водонепроницаемости, которые представлены в рекламе и маркетинге устройства».

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В Нью-Йорке в суд подан коллективный иск против Apple по поводу водонепроницаемости iPhone. Авторы искового заявления утверждают, что Apple в своем маркетинге искажает...
 
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