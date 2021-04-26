Уткин назвал роль Гончаренко в «Краснодаре»

Источник материала: Tut.by

25 апреля «Краснодар» победил в гостях казанский «Рубин» со счетом 1:0. «Краснодар» прервал свою четырехматчевую серию без побед и одержал первую победу под руководством Виктора Гончаренко, который возглавил команду 6 апреля. Это был третий матч команды под руководством белорусского специалиста.

Тем временем ЦСКА (из которого ушел Гончаренко и который возглавил Ивица Олич) уступил в принципиальном матче «Спартаку» (0:1).



Фото: ПФК ЦСКА

На эти два результата отреагировал в своем telegram известный спортивный комментатор Василий Уткин:

— Я говорил, что после его [Гончаренко] ухода из ЦСКА нет никакого способа быстро оценить Олича. Потому что если выйдет плохо — все понятно, Олич неопытный тренер, главным не работал… Да этого и хватит.

А если хорошо — Олич свой парень, для чего его и взяли в сборную Хорватии вторым, сейчас пришел в команду, в которой прежний главный определенно потерял контакт с игроками, а именно контакт — премиальное качество Олича.

Так я и воспринимаю работу Ивицы в ЦСКА. Был, конечно, третий шанс, что он скрытый тренерский гений, и в нем этот гений разглядели — но кому разглядывать-то. Максим Орешкин умеет управлять деньгами, но не людьми, а прочие ассоциации шире фантазий Диснея — орешки грецкие похожи на мозги, а еще орешками называют мелкий твердый кал среднего размера домашнего скота типа баранов.

Оличу необходима поддержка. Ему нельзя отказать в полноценной предсезонке.

Но. В этой дилемме есть еще и Гончаренко!

Вчера он переиграл Рубин. Именно переиграл. Но давайте применим к приходу Гончаренко в Краснодар ту же логику, которую нахлобучили на Олича в ЦСКА.

Гончаренко пришел в команду, которой определенно не хватало дисциплины. А он и есть дисциплина, причем в самых простых проявлениях — в том числе. Гончаренко антоним Олича; если про Ивицу мы не знаем, на что он способен, и можем предполагать максимум (если оптимисты) — то Гончаренко, напротив, человек с отлично известным потолком, но ниже уровня не опускающийся.

Гончаренко — сержант. Опытный, рота у него не первая. Он вздрючит и напомнит парням, как они тут оказались и зачем. Что и произошло. Им достался Рубин без двух главных игроков этой весны. Проблемы Рубина, но достался тем не менее тепленьким.

Ситуация для сержанта. Вздрюченный взвод взял высотку. Это уважаемый результат. И это результат честной работы.

Ну да, Гончаренко, конечно, не летеха, но и не ефрейтор, работа соответствует званию. Пока. Он подошел к ситуации со своими плюсами и минусами. В этом году задач у него уже нет.

А у Олича — были. К сиюминутному решению плюсы Олича не подошли. Ну и что, собственно? Это входило в риски, — написал Уткин.