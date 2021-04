Маці адваката Лаеўскага падала ў суд на БДУ з-за свайго звальненьня

Источник материала: Свабода

Пра падачу пазову ў суд паведаміў сам Дзьмітры Лаеўскі. 17 красавіка ягоную маці, дацэнта юрыдычнага факультэту БДУ Алену Лаеўскую звольнілі з унівэрсытэту праз 22 гады працы.

Фармулёўка, па якой кіраўніцтва БДУ разьвіталася з Лаеўскай: «У сувязі з заканчэньнем тэрміну дзеяньня кантракту». Адвакат лічыць, што ягоную маці звольнілі незаконна, бо ў Працоўным кодэксе замацаваны абавязак наймальніка падоўжыць кантракт з работнікам перадпэнсійнага веку.

Але ані рэктарат, ані прафкам не зрэагавалі на дадзены пункт, а паводле адваката, падрыхтоўка да звальненьня Алены Лаеўскай пачалася «моцна загадзя».

«Калі галоўная ВНУ краіны палічыла магчымым не выконваць норму закону, а факультэт, які рыхтуе юрыстаў, прамаўчаў з нагоды звальненьня свайго выкладчыка насуперак устаноўленай у законе гарантыі, то колькі яшчэ таленавітых выкладчыкаў зь юрыдычнага і іншых факультэтаў, ды і ў іншых ВНУ, могуць быць звольненыя такім жа чынам?» — спытаў Лаеўскі.

