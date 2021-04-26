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Латынина: «Как в 1937 году – еще бы не признаться»

26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский международный обозреватель – о «деле Федуты и Зенковича».

– Как говорит нам Лукашенко, уже во всем признались. Как в 1937 году: еще бы не признаться, – рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. – И вот это полный вынос мозга. Потому что, с одной стороны, смотришь на Беларусь и понимаешь, что у нас еще лучше. А с другой стороны, видишь, как Медузу признали иностранным агентом. И видишь, какой трэш происходит с людьми, которые зарегистрировались в том, что они пойдут на митинг за Навального.

И понимаешь, куда мы стремительно движемся, несмотря на то, что на этой неделе у нас вроде бы произошла остановка в этом движении. Как я уже сказала: никого не откоммуниздили в Москве на митинге и стали отводить войска от границы с Украиной.

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Российский международный обозреватель – о «деле Федуты и Зенковича».
 
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