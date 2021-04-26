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Премьер Польши созывает экстренное заседание Вышеградской группы

26.04.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание глав правительств Вышеградской четверки из-за поведения России. Об этом в Twitter написал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сэнк.

"В рамках польского председательства в Вышеградской четверке премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня созывает в 12.00 срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров Вышеграда. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничеству Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе", - написал заместитель главы МИД Польши, которого цитирует "Европейская правда".

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание глав правительств Вышеградской четверки из-за поведения России. Об этом в Twitter написал...
 
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