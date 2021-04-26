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Россияне останутся без чешского пива

26.04.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти РФ могут ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта продукции чешского производства, в частности - пива. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в госструктурах.

По словам одного из них, подобные экономические санкции рассматриваются как необходимость, поскольку "нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается".

Также уточняется, что что ограничения могут коснуться любой из отраслей, но источники "Коммерсанта" подчеркивают, что при введении ассиметричных санкций, российские власти будут исходить из принципа "не навредить себе".

При этом один из собеседников "Коммерсанта" уверен, что под санкции попадет чешское пиво, импорт которого в Россию составил более $38 млн в 2020 году, причем этот показатель вырос за прошлый год почти на 10% по сравнению с 2019 годом.

 
 
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Власти РФ могут ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта продукции чешского производства, в частности - пива. Об этом пишет...
 
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