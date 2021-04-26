﻿ Oops! Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в первом полугодии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Oops! Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в первом полугодии

26.04.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Министерстве экономики прогнозируют рост ВВП на 1,8% в первом полугодии. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

- В первом квартале ВВП уже вырос на 0,9%. И самый большой вклад внесла промышленность. При этом не только наши традиционные сырьевые отрасли, в числе которых нефтепереработка и калийные удобрения, но также производство машин, оборудования, вычислительной техники. Да, к сожалению, не все сработали хорошо. Есть некоторые трудности в строительстве в связи с холодной зимой, но, к примеру, темны ввода жилья выше, чем в 2020 году. Сельское хозяйство пока еще не набрало нужные темпы роста. Пока услуги проседают, - цитирует его KP.BY

По его словам, на второй квартал 2021 года в Минэкономики смотрят оптимистично.

- Наша оценка полугодия на данный момент – рост ВВП на 1,8%, - подчеркнул он.

Стоит отметить, что международные институты уверены в спаде ВВП в Беларуси в 2021 году.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве экономики прогнозируют рост ВВП на 1,8% в первом полугодии. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в программе «Главный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонид Кравчук заявил об «историческом событии» в переговорах по Донбассу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by