Лучше котик: спортсменка из-за ДТП лишилась велосипеда, помочь ей отказались

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 26 апр – Sputnik. Администраторы одной из витебских групп в соцсети Instagram предложили собрать деньги пострадавшей в ДТП профессиональной велосипедистке на новый велосипед.

Сколько негативных писем получили администраторы и что в итоге вышло из затеи, читайте в материале Sputnik.

Бампер и велосипед

"Несколько дней назад я ехала с тренировки по проезжей части около обочины. Водитель такси, выезжая со двора, не пропустил меня: видимо, не посмотрел налево, и "посадил" на капот", - рассказала Sputnik витеблянка Анастасия.

По словам девушки, первым на место происшествия приехал начальник таксиста. Мужчины, не обращая внимания на Анастасию, сокрушались по поводу поцарапанного бампера. К велосипедистке, которая все это время сидела со сломанным велосипедом на траве, по ее словам, они подошли в последнюю очередь.

Приехали инспекторы ГАИ, осмотрели транспортное средство и выписали направление в инспекцию. Анастасия получила предупреждение за то, что двигалась по проезжей части.

После аварии Анастасия с ушибами поехала в травмпункт.

"Ушибы заживут, самое обидное – это поломка профессионального велосипеда стоимостью в две тысячи долларов", - заявила девушка.

Витеблянка профессионально занимается шоссейным велоспортом и маунтинбайком. За успехи на республиканских соревнованиях Федерация велоспорта купила девушке профессиональный велосипед. Сейчас Анастасия готовится к очередным крупным соревнованиям, поэтому старается, как можно больше времени проводить на велосипеде.

"Если быть совсем точным, я езжу на велосипеде, но принадлежит он не мне, поэтому я сейчас должна отдать его стоимость. Отремонтировать велосипед невозможно, поскольку он карбоновый", - сообщила витеблянка.

Дети и котики

Новость о ДТП разместили в нескольких городских группах, но в одной из них администраторы захотели помочь девушке собрать деньги на велосипед.

"Захотелось помочь, просто по-человечески. Особенно впечатлило, что, не обращая особенного внимания на ушибы, девушка сильно расстроилась из-за велосипеда", - сообщил администратор группы "ЧП Витебск".

В сторис группы появилось объявление о том, что если у кого-то есть возможность и желание помочь девушке, то можно скинуть ей деньги на карту. Несколько человек в комментариях под новостью о ДТП написали, что отправили немного денег велосипедистке.

"Но чего я не ожидал, - так это столь негативной реакции от пользователей. Мне пришло более 50 сообщений, что девушка сама виновата и нечего ей помогать. Кроме того, было много "классических" претензий, типа, помогать нужно больным детям и бездомным котикам и собачкам, а не скидываться непонятно кому на велик", - отметил администратор.

Сколько в итоге удалось собрать на велосипед, администратор группы не знал, но, как сообщила сама Анастасия, деньги ей так никто и не переслал.