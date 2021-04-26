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ФБР сообщило о появлении в бюро "правильного" директора – видео
26.04.2021 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возглавил отдел Скотт Макмиллион, он будет следить за разнообразием рас, полов и сексуальных ориентаций.
"Как наш главный сотрудник по разнообразию, Скотт является правильным человеком, чтобы гарантировать, что ФБР поощряет культуру разнообразия и инклюзивности, а также то, что наша рабочая сила отражает все сообщества, которым мы служим", - говорится в заявлении ФБР.
Макмиллион раньше возглавлял в бюро комитет по разнообразию чернокожих. Он помогал афроамериканцам с трудоустройством и продвижением целей. Все это – на фоне масштабного протестного движения под лозунгом "Жизни черных имеют значение".
В премии "Оскар" давно действуют подобные гендерные правила. Но одно дело кино, а другое - жизнь. Все-таки от сотрудников ФБР зависит безопасность. Так ли толерантны США, как они хотят это представить.
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Федеральное бюро расследований США учредило новую должность – директор по гендерному разнообразию. Что это значит – смотрите на видео.
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