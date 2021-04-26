Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко и жители Брагина – массовое мероприятие без масок, без социальной дистанции Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов.

– Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием, – сказал Лукашенко на митинге-реквиеме, на котором собрались десятки местных жителей.Как отмечает правительственное агентство, он «напомнил, что в свое время из-за границы советовали Беларуси закрыть на замок ту часть страны, которая пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС».– Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени! …Мы отсюда не уйдем! Здесь будут жить люди, будут жить хорошо.Отметим, на митинге как Лукашенко, так и его свита – были без масок. Как и, судя по кадрам, участники массового мероприятия разных возрастов.