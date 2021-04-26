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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар начал торги 26 апреля падением до минимума за 91 день Курс евро снизился лишь на 0,0007 BYN до 3,0950 BYN/EUR до минимума за 25 дней.

С начала апреля валютная корзина подешевела на 1,26%, а с начала года на 1,60%.По даннымпо состоянию на 10:17:Курс доллара упал на 0,0087 BYN до 2,5600 BYN/USD — минимума за три месяца дней.Доллар дешевеет уже 11 раз за последние 13 торгов. За это время его стоимость рухнула на 0,1076 BYN.Курс евро снизился лишь на 0,0007 BYN до 3,0950 BYN/EUR до минимума за 25 дней.Напомним, что по итогам пятничных торгов стоимость евро обвалилась на 0,0296 BYN.Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN до 3,4238 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 12 торгов, но пять дней назад в минувшую среду стоимость сотни российских рублей находилась на минимуме почти за пять месяцев.К 10 утра курс доллара на Мосбирже упал до 74,75 российских рублей — минимума за месяц.Евро подорожал до 90,45 российских рублей, а в пятницу в 14-45 стоимость евро снижалась до 90,12 — минимума за три недели.Если сравнить с утром пятницы, то доллар подешевел на 30 копеек, а евро подорожал на 3 копейки.