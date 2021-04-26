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Доллар начал торги 26 апреля падением до минимума за 91 день

26.04.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар начал торги 26 апреля падением до минимума за 91 день
Иллюстративное фото
Торги в понедельник на БВФБ открылись укреплением белорусского рубля к доллару и евро. Стоимость корзины валют снизилась всего на 0,03% до минимума за три месяца.

С начала апреля валютная корзина подешевела на 1,26%, а с начала года на 1,60%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:17:

Курс доллара упал на 0,0087 BYN до 2,5600 BYN/USD — минимума за три месяца дней.

Доллар дешевеет уже 11 раз за последние 13 торгов. За это время его стоимость рухнула на 0,1076 BYN.

Курс евро снизился лишь на 0,0007 BYN до 3,0950 BYN/EUR до минимума за 25 дней.

Напомним, что по итогам пятничных торгов стоимость евро обвалилась на 0,0296 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN до 3,4238 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 12 торгов, но пять дней назад в минувшую среду стоимость сотни российских рублей находилась на минимуме почти за пять месяцев.

Московская биржа


К 10 утра курс доллара на Мосбирже упал до 74,75 российских рублей — минимума за месяц.

Евро подорожал до 90,45 российских рублей, а в пятницу в 14-45 стоимость евро снижалась до 90,12 — минимума за три недели.

Если сравнить с утром пятницы, то доллар подешевел на 30 копеек, а евро подорожал на 3 копейки.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро снизился лишь на 0,0007 BYN до 3,0950 BYN/EUR до минимума за 25 дней.
 
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