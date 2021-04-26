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По ОНТ показали кадры с «признанием» вины участниками заговора против Лукашенко

26.04.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

По ОНТ показали кадры с «признанием» вины участниками заговора против Лукашенко
Коллаж: The-village.me
Вечером воскресенья, 25 апреля, в эфире телеканала ОНТ в рубрике «Антифейк» показали признания задержанных по делу о заговоре против Лукашенко.

В начале сюжета фразу «Я признаю себя виновным в участии в заговоре» говорит Александр Федута. В нарезке видео также показаны признания главы партии БНФ Григория Костусёва и адвоката Юрия Зенковича.

В сюжете телеканала ситуацию комментирует историк Станислав Князев. По его словам, для переворота в стране «готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами».

Заканчивается сюжет кадрами со встречи президента с представителями оппозиции в СИЗО КГБ. На видео Александр Лукашенко и Сергей Тихановский вступают в словесную перепалку о будущем сына президента Николая. Лукашенко подчеркивает, что «он будет обычным гражданином».

«Приедут за ним», — последняя реплика Тихановского на видео.


Ранее Александр Лукашенко рассказал, что услуги снайпера могли стоить $1 млн. По его словам, был и сценарий уничтожения президентского кортежа с помощью гранатометов. А директор ФСБ России Александр Бортников заявил в эфире российского телеканала, что исследуется возможная причастность США к попытке военного переворота в Беларуси.

О том, что на Лукашенко и его сыновей готовилось покушение, президент сообщил 17 апреля. Позже информацию дополнил председатель КГБ Иван Тертель, который рассказал, что завершена многоступенчатая спецоперация. Он отметил, что удалось предотвратить попытку вооруженного мятежа в Беларуси и не позволить устранить представителей власти.
 
 
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Ранее Лукашенко рассказал, что услуги снайпера могли стоить $1 млн.
 
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