Источник материала: UDF



Коллаж: The-village.me

«Приедут за ним», — последняя реплика Тихановского на видео.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По ОНТ показали кадры с «признанием» вины участниками заговора против Лукашенко Ранее Лукашенко рассказал, что услуги снайпера могли стоить $1 млн.

В начале сюжета фразу «Я признаю себя виновным в участии в заговоре» говорит. В нарезке видео также показаны признания главы партии БНФи адвокатаВ сюжете телеканала ситуацию комментирует историк. По его словам, для переворота в стране «готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами».Заканчивается сюжет кадрами со встречи президента с представителями оппозиции в СИЗО КГБ. На видеовступают в словесную перепалку о будущем сына президента Николая. Лукашенко подчеркивает, что «он будет обычным гражданином».Ранее Александр Лукашенко рассказал, что услуги снайпера могли стоить $1 млн. По его словам, был и сценарий уничтожения президентского кортежа с помощью гранатометов. А директор ФСБ Россиизаявил в эфире российского телеканала, что исследуется возможная причастность США к попытке военного переворота в Беларуси.О том, что на Лукашенко и его сыновей готовилось покушение, президент сообщил 17 апреля. Позже информацию дополнил председатель КГБ, который рассказал, что завершена многоступенчатая спецоперация. Он отметил, что удалось предотвратить попытку вооруженного мятежа в Беларуси и не позволить устранить представителей власти.