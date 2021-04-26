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«Мы отсюда не уйдем». Лукашенко ответил на предложения закрыть пострадавшие от чернобыльской катастрофы земли

26.04.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко посетил Брагин, где выступил на митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС. Он заявил, что в свое время из-за границы советовали Беларуси закрыть на замок ту часть страны, которая пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС. На это он ответил, что здесь будут жить люди и жить будут хорошо.

«Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени!»

Также он заявил, что необходимо сделать все, чтобы возродить пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС регионы и вдохнуть в них жизнь. Лукашенко обратил внимание на необходимость четкого определения земельных участков, которые могут быть востребованы под частное жилищное строительство, благоустройство территории вокруг них. Аналогично он предложил действовать и в отношении других подобных городских поселков и небольших городов на юге Беларуси, занимаясь благоустройством и создавая условия для жизни людей.

 
 
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Сегодня Лукашенко посетил Брагин, где выступил на митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС. Он заявил, что в свое время из-за границы...
 
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