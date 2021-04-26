В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day

Источник материала: Onliner

В минувшую субботу люди, проезжающие мимо автоцентра «РМ Маркет» в Минске, могли заметить необычайно большое скопление людей возле шоурума, а также в самом здании дилерского комплекса. Оказывается, там прошел фестиваль электромобилей Green Day. Организаторы мероприятия поделились с нами фотографиями.





Учитывая, что новые электромобили в Беларусь почти никто не возит, в «электрической» выставке участвовали в основном небольшие частные компании, занимающиеся доставкой EV из Европы, США или Китая. Со многими мы уже знакомы: мы брали у них автомобили на обзоры.





На Green Day приехало несколько моделей семейства Volkswagen ID. и относительно редкий в наших краях Polestar. Зато «Тесел» хоть отбавляй.





Приехал на выставку и каршеринговый Tesla Model 3 от оператора Hello.









Porsche Taycan от компании Tesla-Cars все еще ищет своего покупателя.



