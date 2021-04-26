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В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day

26.04.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минувшую субботу люди, проезжающие мимо автоцентра «РМ Маркет» в Минске, могли заметить необычайно большое скопление людей возле шоурума, а также в самом здании дилерского комплекса. Оказывается, там прошел фестиваль электромобилей Green Day. Организаторы мероприятия поделились с нами фотографиями. 

В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day

Учитывая, что новые электромобили в Беларусь почти никто не возит, в «электрической» выставке участвовали в основном небольшие частные компании, занимающиеся доставкой EV из Европы, США или Китая. Со многими мы уже знакомы: мы брали у них автомобили на обзоры.

В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day

На Green Day приехало несколько моделей семейства Volkswagen ID. и относительно редкий в наших краях Polestar. Зато «Тесел» хоть отбавляй.

В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day

Приехал на выставку и каршеринговый Tesla Model 3 от оператора Hello.

В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day
В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day

Porsche Taycan от компании Tesla-Cars все еще ищет своего покупателя.

В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day
Tesla Model S I 85, 2014 г.в., 179 000 км
бордовый, хетчбэк, электро, автоматическая, задний привод
75 263 р.
29 300$ / 24 312€
Tesla Model S I S85, 2013 г.в., 295 000 км
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
77 058 р.
29 999$ / 24 892€
Tesla Model S I Performance P85, 2014 г.в., 203 000 км
черный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
89 134 р.
34 700$ / 28 793€
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Теги: Минск
 
 
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В минувшую субботу люди, проезжающие мимо автоцентра «РМ Маркет» в Минске, могли заметить необычайно большое скопление людей возле шоурума, а также в самом здании...
 
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