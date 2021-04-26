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В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day
Источник материала: Onliner
В минувшую субботу люди, проезжающие мимо автоцентра «РМ Маркет» в Минске, могли заметить необычайно большое скопление людей возле шоурума, а также в самом здании дилерского комплекса. Оказывается, там прошел фестиваль электромобилей Green Day. Организаторы мероприятия поделились с нами фотографиями.
Учитывая, что новые электромобили в Беларусь почти никто не возит, в «электрической» выставке участвовали в основном небольшие частные компании, занимающиеся доставкой EV из Европы, США или Китая. Со многими мы уже знакомы: мы брали у них автомобили на обзоры.
На Green Day приехало несколько моделей семейства Volkswagen ID. и относительно редкий в наших краях Polestar. Зато «Тесел» хоть отбавляй.
Приехал на выставку и каршеринговый Tesla Model 3 от оператора Hello.
Porsche Taycan от компании Tesla-Cars все еще ищет своего покупателя.
бордовый, хетчбэк, электро, автоматическая, задний привод
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
черный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
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В минувшую субботу люди, проезжающие мимо автоцентра «РМ Маркет» в Минске, могли заметить необычайно большое скопление людей возле шоурума, а также в самом здании...
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